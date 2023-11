Verband befürchtet im Kreis Kleve Millioneneinbußen Darum lehnen die Waldbauern den Nationalpark im Reichswald ab

Im Kreis Kleve wird jetzt die Möglichkeit der Ausweisung des Reichswaldes als Nationalpark diskutiert. Der Waldbauernverband am Unteren Niederrhein hält den Reichswald als Nationalpark für nicht sinnvoll und spricht sich gegen eine Ausweisung aus. In einem Schreiben an den Landrat des Kreises Kleve hat der Vorsitzende des Waldbauernverband am Unteren Niederrhein, Max von Elverfeldt aus Weeze-Kalbeck, jetzt die Ablehnung zum Ausdruck gebracht und auf die Nachteile einer Ausweisung hingewiesen.