Konzert in Kevelaer : Domspatzen suchen Quartiere in Kevelaer

Die Regensburger Domspatzen kommen nach Kevelaer. Foto: ja/Michael Vogl

Der berühmte Chor kommt in die Marienstadt. Er gibt am 25. Oktober ein Konzert in der Basilika.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der renommierte Chor „Regensburger Domspatzen“ kommt am Freitag, 25. Oktober, nach Kevelaer, um in der Basilika um 20 Uhr ein geistliches Konzert zu gestalten. Dabei stellt sich der neue Regensburger Domkapellmeister Christian Heiß vor, der vor wenigen Wochen Roland Büchner abgelöst hat. Veranstalter ist die Basilikamusik Kevelaer.

58 Knaben oder Jugendliche müssen in Privatquartieren für eine Nacht untergebracht und verpflegt werden. Rund 40 Sängerknaben sind bereits in Privatquartieren untergebracht. Es werden also dringend weitere Plätze für rund 20 Jungen in Gastfamilien gesucht, die bereit sind, einen oder mehrere Regensburger Domspatzen aufzunehmen. suchen wir Gasteltern, die bereit sind, einen oder zwei Domspatzen im Alter zwischen sechs und 18 Jahren für eine Nacht aufzunehmen und zu verpflegen. Die Verpflichtung besteht darin, jedem Knaben ein Bett zur Verfügung zu stellen – Luftmatratzen reichen nicht, wobei durchweg die Sänger zu zweit in einem Zimmer in zwei getrennten Betten übernachten können. Außerdem besteht folgender Betreuungs- und Verpflegungsbedarf. Nach der Ankunft in Kevelaer am Konzerttag mittags werden die Sänger durch die Gasteltern von der Basilika St. Marien abgeholt. Sie bekommen bei den Gasteltern eine warme Mittagsmahlzeit, haben Gelegenheit zur Mittagsruhe, nehmen nachmittags einen kleinen Imbiss und abends vor der Probe ein leichtes Abendessen ein. Die Gasteltern bringen dann die Sänger zur Probe, die unmittelbar vor dem Konzert stattfindet. Nach dem Konzert holen die Gasteltern die Sänger von der Basilika ab und bereiten bei Bedarf noch einen kleinen Imbiss. Am nächsten Morgen frühstücken die Kinder bei den Gasteltern und werden dann von ihnen wieder zur Abfahrt zur Basilika St. Marien gebracht. Anzustreben ist, dass insbesondere die jüngeren Sänger zumindest zu zweit in einer Familie untergebracht werden.

Pro aufgenommenen Jungen bekommen die Gasteltern eine Gutschrift von 14,50 Euro beim Kauf der Eintrittskarten. Sie zahlen für die Erwachsenenkarte dann nur 14,50 anstatt 29 Euro. Die zur Gastfamilie gehörenden Kinder (bis 18 Jahre) bekommen eine Freikarte. Die ermäßigten Karten und Kinderfreikarten werden nicht in den Vorverkaufsstellen, sondern nur von der Tourneeleitung ausgegeben. Familien, die bereit sind, Domspatzen aufzunehmen, melden sich bei der Kultur-Direktion Dr. Löher, Händelstraße 19, 59302 Oelde, per Post oder per E-Mail an kulturdirektion@kulturdirektion.de oder beim Chordirektor Romano Giefer sowie im Büro der Basilikamusik Kevelaer, E-Mail: h.classen@basilikamusikschule.de.