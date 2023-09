Drogen-Razzia in Kevelaer Polizei und Zoll stürmen Haus in Twisteden

Nach Informationen der Staatsanwaltschaft Duisburg gehört der Einsatz in Twisteden nicht zu einer landesweiten Maßnahme, die ebenfalls am Mittwoch durchgeführt wird. In deren Zusammenhang habe es Durchsuchungen in elf Städten in NRW gegeben - in Duisburg, Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Gladbeck, Wuppertal, Marl, Moers, Dinslaken, Oberhausen und Kalkar Auch hier gehe es um Drogenkriminalität.