Vorsichtsmaßnahme nach Corona-Tests : Nach Infektionen: Rathaus in Weeze geschlossen

Weeze Unter den Mitarbeitern der Verwaltung in Weeze hat es Corona-Infektionen gegeben. Daraufhin ist das Rathaus jetzt erst einmal für eine Woche geschlossen.

Wie berichtet, ist die Bauausschuss-Sitzung am Dienstag in Weeze verschoben worden. Hintergrund ist, dass Mitarbeiter der Verwaltung Kontakt zu Corona-Infizierten hatten.

Nachdem es in den vergangenen drei Wochen vereinzelt Infektionen, Verdachtsfälle und Quarantäneanordnungen unter Mitarbeitern in verschiedenen Arbeitsbereichen der Gemeinde gegeben hat, wollte Bürgermeister Georg Koenen auf Nummer sicher gehen: Allen 100 Mitarbeitern aus dem Rathaus, dem Bauhof und weiteren Bereichen wie Wellenbrecher oder Bücherei wurde ein PCR-Covid-19-Test angeboten. Durch die Untersuchungen wurden sieben weitere Infektionen festgestellt.

Georg Koenen bittet um Verständnis für die Maßnahme: „Einige Mitarbeiter können von zuhause aus arbeiten. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die Erreichbarkeit der einzelnen Abteilungen in den nächsten Tagen teilweise stark eingeschränkt sein wird und mit einem deutlich reduzierten Betrieb zu rechnen ist“, so der Bürgermeister am Sonntag. Die Gemeindeverwaltung stehe aufgrund der aktuellen Situation im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt des Kreises Kleve, so der Bürgermeister. Sicherheitshalber würden die positiven Testergebnisse nun weiter untersucht, um den genauen Virustyp zu bestimmen. Die Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor.