Kultur in Kevelaer : Kevelaer hat jetzt Denkmalbeauftragte

Bürgermeister Dominik Pichler (m.) wünscht Veronika Hebben und Christoph Dworatzyk alles Gute zu ihrer neuen Aufgabe. Foto: Latzel

KEVELAER Die Liste an Denkmälern in Kevelaer ist lang. Sie umfasst neben 230 eingetragenen Baudenkmälern auch zwölf Bodendenkmäler. Dazu zählen neben dem historischen Rathaus am Marktplatz unter anderem auch zahlreiche Wohnhäuser.

Um diese Denkmäler auch in Zukunft vernünftig erhalten zu können, ist eine intensive Pflege notwendig. Und dafür hat die Stadt, wie berichtet, ehrenamtliche Beauftragte gesucht. Im Rat sind nun Veronika Hebben und Christoph Dworatzyk für diese Aufgabe offiziell bestellt worden. Bei beiden Bewerbern ist die Verwaltung sicher, dass sie persönlich wie auch fachlich geeignet sind. Sie sollen unter anderem als Bindeglied zwischen der Unteren Denkmalbehörde und den Eigentümern von denkmalgeschützten Gebäuden fungieren und den Eigentümern auch mit fachlich kompetentem Rat zur Seite stehen, hatte die Verwaltung ihren Aufgabenbereich umrissen.