Ein Besuch im Weezer Museum : RAF-Museum: Freier Eintritt zu den Kreiskultourtagen

Weeze Die Kreis Klever Kultourtage finden am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Mai, statt. Viele Museen haben dazu besondere Veranstaltungen geplant. Um die Militärgeschichte am Niederrhein dreht sich alles im Royal-Air-Force-Museum.

Seit vielen Jahren nimmt das Royal-Air-Force-Museum (RAF- Museum) in Weeze an den Kreis Klever Kultourtagen, die am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai, stattfinden, teil. Über 25 Kultureinrichtungen beteiligen sich an dieser kreisweiten Veranstaltung, die sich auch als Beitrag zum Internationalen Museumstag versteht.