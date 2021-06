Neue Strecke in Weeze freigegeben : Neuer Radweg am Airport: Tore werden nachgebessert

Weeze Die Strecke ist idyllisch. Sie führt Radler mitten durch die Natur, wer Glück hat, dem begegnen dabei auch noch besondere Rinderrassen.

Für die Radler soll es auf der Strecke noch einige Verbesserungen geben, die in Kürze vorgenommen werden, hieß es bei der Eröffnung des Radwegs. Die Zugangstore zu dem neuen Radweg wurden zunächst bewusst klein gehalten. In der Praxis hat sich nun gezeigt, dass größere Räder mit beispielsweise beidseitig angebrachten Fahrradtaschen nur schwer hindurch kommen. Um ihnen den Zugang zu erleichtern, werden die Tore in Kürze nachgebessert. Damit der Müll nicht in der Natur landet, wird zudem ein Müllkorb an der Bank platziert.