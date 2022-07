Kevelaer : Kolpingsfamilie Kevelaer lud zur großen Radtour ein

Kevelaer 18 Teilnehmer machten sich vom Parkplatz am Hallenbad aus auf den Weg. Interessant war die Führung durch die Nicolaikirche in Kalkar.

Die große Fahrradtour der Kolpingsfamilie Kevelaer startete auf dem Parkplatz am Hallenbad. Geradelt wurde über Keppeln zum Landhaus Beckmann. Durch ein vorzügliches Mittagessen gestärkt, ging es dann über den alten Bahndamm nach Kalkar. Dort erlebten die 18 Teilnehmer eine interessante Führung durch die Nicolaikirche. Pastor Alois van Doornick, den Kevelaerern bekannt durch seine frühere Tätigkeit als Pastor in Sankt Antonius, ließ es sich nicht nehmen, die Gruppe persönlich zu führen. Der Rückweg führte über Uedemerbruch mit einem Zwischenstopp bei Café Hufschen Henn. In Kevelaer angekommen, gab es Lob und Dank an Norbert Kascher für die Vorbereitung und Durchführung dieser gelungenen Radtour. Alle Teilnehmer freuten sich schon auf eine nächste Tour 2023.