Autofahrer fuhr in Weeze einfach weiter : Radler verletzt sich nach Sturz schwer am Kopf

Weeze Weil ein Wagen einen Schlenker machte, kam ein 31-Jähriger mit seinem Fahrrad zu Fall. Jetzt werden Zeugen für den Vorfall gesucht.

Nach einem Unfall, bei dem sich ein Radler schwer verletzte, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Nach Angaben der Polizei war der 31-jährige Radfahrer aus Goch am Sonntag gegen 17 Uhr auf dem Geh- und Radweg neben dem Marienwasserweg in Richtung Hülmer Deich unterwegs, als sich ihm von hinten auf der Straße ein Auto näherte. Nach Aussage des Radlers machte der Pkw kurz vor der Kreuzung zum Hülmer Deich / Alte Bahn auf Höhe des Radfahrers einen Schlenker in seine Richtung, so dass sich der 31-Jährige erschreckte. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf.