Festival in Weeze : Aus Q-Base wird die Party der Titanen

WEEZE Neben Parookaville ist Q-Base das zweite Riesenmusikfestival auf dem Gelände. Und wie Parookaville ist auch Q-Base ein echter Besuchermagnet. Regelmäßig kommen 40.000 Fans zum Gelände am Airport. Im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren bereits angekündigt, dass das Mega-Event 2019 mit einem neuen Konzept über die Bühne geht.

Jetzt steht fest: Aus Q-Base wird „Impaqt – Festival of Titans“. Die Macher aus den Niederlanden kündigen etwas Brandneues an: Am 7. September steigt das erste Impaqt auf dem Gelände des Airport Weeze. Harte Beats in neuem Gewand, aber krachen soll es genauso heftig wie bei Q-Base, versprechen die Organisatoren. Der Kartenvorverkauf für die Nacht mit Hardstyle, Raw und Uptempo Hardcore startet am 25. Mai um 10 Uhr.