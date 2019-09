Kevelaer : Publikumsvotum beim Madonnari-Festival in Kevelaer

Kevelaer Im Forum Pax Christi wird am dritten September-Wochenende zum zweiten Mal das „Internationale Madonnari-Festival“ im Herzen der Wallfahrtsstadt Kevelaer ausgerichtet. Durch 20 internationale Künstler entsteht innerhalb von drei Tagen Kunst aus dem Bereich der Madonnen-Malerei.

Eine grobe Skizze geht nach und nach über in eine detaillierte Zeichnung und wird in stundenlanger Detail-Arbeit mit Pastellkreide vom Künstler zu einem Kunstwerk finalisiert. Das Publikum hat am Festival-Wochenende die Möglichkeit, über sein persönliches Lieblingsbild abzustimmen. Die intensive Auseinandersetzung der Besucher mit den Bildern und Motiven der Künstler stellt einen wichtigen Bestandteil der Veranstaltung dar. So wachsen Betrachter und Künstler mehr und mehr durch die Malerei zusammen und werden zum Ganzen des Festivals.