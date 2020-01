Prozess am Landgericht Kleve : 615 Euro für totes Filmhuhn „Sieglinde“

Kleve/Weeze „Sieglinde“ war ein Filmhuhn, wirkte in Fernseh- und Filmproduktionen mit – bis ein Hund sie in Weeze tötete. Jetzt hat das Landgericht Kleve über den Wert des Tiers entschieden.

Der Fall und die Verhandlung vor Gericht hatten in ganz Deutschland für Aufmerksamkeit gesorgt. Ein Hund war am 4. Juni 2017 in Weeze auf den Hof von Ute Milosevic geschlichen, hatte das Huhn gejagt und getötet. Nur war Sieglinde kein Huhn wie jedes andere, sondern eine feste Größe in der Fernseh- und Filmproduktion: So wirkte sie bereits in Produktionen wie „Wendy“, „Stern TV“ und „Terra X“ mit.