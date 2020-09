Prozess nach Sprengung in Kevelaer : Automatensprenger ist hochbegabt

Unter anderem einen Geldautomaten im Irrland hatte der Täter gesprengt. Foto: Guido Schulmann

Kevelaer Ein 29-Jähriger soll für vier Geldautomatensprengungen verantwortlich sein, darunter im Irrland in Twisteden. Seine Mutter las vor Gericht einen rührenden Brief vor.

Der heute 29-jährige Angeklagte sei das wunderbarste Kind gewesen, das sich eine Mutter hätte vorstellen können. Doch als Jugendlicher habe sich der gebürtige Kempener auf die schiefe Bahn begeben – und habe diese seitdem nie verlassen. Das sagte die Adoptivmutter des Beschuldigten am Donnerstagvormittag vor dem Landgericht aus. Dieser soll als Kopf eines Trios für Geldautomatensprengungen unter anderem in Tönisvorst, Moers, Mülheim-Kärlich und im Irrland in Twisteden verantwortlich sein. Der Automat am Eingang des Freizeitparks wurde im Oktober 2018 gesprengt.

In einer vorherigen Verhandlung hatte der angeklagte Deutsche berichtet, in seiner Jugend sei ihm eine Hochbegabung attestiert worden. Seine Mutter bestätigte dies nun. „Sein gesamtes Leben war ein Auf und Ab zwischen Extremen. Dabei war er als Kind so voller Ideen, er war so neugierig“, las sie einen an den Sohn adressierten Brief vor. Mehrfach sei er während seiner Schulkarriere von der Schule geflogen, immer wieder habe er sich mit Schulkameraden geprügelt. Auch fühlte er sich regelmäßig verfolgt. Zu einem Bruch sei es wiederum mit der Loveparade 2010 gekommen. „Von dieser panischen Menschenmenge hat er ein schweres Trauma davongetragen“, sagte die Adoptivmutter, die keine Informationen über die biologischen Eltern des Beschuldigten habe.