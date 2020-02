Prozess in Kleve hat begonnen : Sozialpädagoge aus Kevelaer gesteht sexuellen Missbrauch

Der Angeklagte betritt den Gerichtssaal. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Kevelaer Am Freitag hat der Prozess gegen einen 50 Jahre alten Sozialpädagogen aus Kevelaer begonnen. Er räumte ein, mehrere Jungen sexuell missbraucht zu haben – auch auf Ferienfreizeiten.

Seit Freitag muss sich ein 50 Jahre alter Sozialpädagoge aus Kevelaer vor dem Landgericht in Kleve verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuellen Missbrauch von Kindern in 52 Fällen in Tateinheit mit schwerem sexuellem Missbrauch eines Kindes in elf Fällen vor. Bei diesem Opfer handelt es sich um einen Neffen des Angeklagten. Am ersten Verhandlungstag räumte der 50-Jährige die Vorwürfe weitestgehend ein.

So sei es in den Jahren 1998 bis 2002 in der Wohnung des Angeklagten sowie bei zwei Urlauben in den Niederlanden mehrfach zu sexuellen Handlungen, darunter auch schwerem Missbrauch, gekommen. Zu Beginn war der Neffe acht Jahre alt. Die Anzahl der Vorfälle wird von der Staatsanwaltschaft mit 42 beziffert. Der 50-Jährige schätzte vor Gericht jedoch, dass es maximal 25 sexuelle Handlungen gegeben habe.

Der heute 50-Jährige war als Sozialpädagoge, freier Fotograf und Filmemacher tätig und hatte eine Reihe von Abenteuer-Freizeiten für Kinder organisiert. Auch bei diesen Fahrten sei es zwischen 2013 und 2019 zu sexuellen Handlungen an Kindern gekommen – laut Anklage in zehn Fällen. Zuletzt habe es einen solchen Fall im Sommer 2019 bei einer Fahrradtour gegeben. Das Opfer hatte sich nach dem Vorfall anderen Betreuern anvertraut. Diese verständigten dann die Polizei.

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurde zudem kinderpornografisches Material gefunden. Auf einem Laptop, einer Festplatte und zwei USB-Sticks fanden die Ermittler insgesamt 27 Bilder von Kindern in geschlechtsbetonter Körperhaltung. Der Angeklagte dementierte vor Gericht, kinderpornografisches Material selbst hergestellt oder verkauft zu haben.

Der Sozialpädagoge sitzt seit Ende Juli in Untersuchungshaft. Ein Antrag auf Haftverschonung war abgelehnt worden, weil Wiederholungsgefahr bestand, so der Staatsanwalt.

Zwei weitere Verhandlungstage am Landgericht in Kleve sind angesetzt, der nächste am 18. Februar. Teile des Prozesses werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, da die Zeugen minderjährig sind.

(veke)