Ehepaar soll Kinder auf Bauernhof misshandelt haben : Pflegekinder-Prozess: Kreis schweigt noch zu Vorwürfen

Winnekendonk Der Prozess um Pflegekinder, die wie Leibeigene behandelt worden sein sollen, hat auch Fragen zum Verhalten des Jugendamtes aufgeworfen. Doch der Kreis will erst das Verfahren abwarten.

Mit Spannung wird am Mittwoch die Fortsetzung der Verhandlung gegen ein Ehepaar erwartet, das Pflegekinder wie Leibeigene behandelt haben soll. Wie berichtet, waren die Kinder bei dem Ehepaar auf einem Bauernhof in Winnekendonk untergebracht. Dort sollen sie wie im Arbeitslager gelebt haben und drangsaliert worden sein. Nachdem die Angeklagten am ersten Prozesstag geschwiegen hatten, hat der 40-jährige Pflegevater aus Kevelaer angekündigt, eine längere Erklärung abgegeben zu wollen.