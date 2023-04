Hilfe für Naturschaugarten Projekt „Tiere pflanzen“ im Tierpark Weeze

Gemeinsam steht auch an diesem Termin „Tiere pflanzen“ auf dem Programm. Der Naturschaugarten ist nicht nur für die Besucher ein Anziehungspunkt, sondern dient vor allem auch dem Arten- und Klimaschutz. Das Setzen heimischer Wildpflanzen in die Beete spielt dabei eine wichtige Rolle, denn Tiere und Pflanzen passen zusammen wie ein Schlüssel und ein Schloss. Pflanzt man zum Beipspiel eine Wildrose, kommt der bunt schillernde Rosenkäfer von selbst. Von diesem wiederum ernähren sich Vögel oder Igel. Mit dem Setzen der Pflanze hat man also die Tiere gleich mit „gepflanzt“.