Junge Union dankt der CDU-Fraktion : Projekt „Skatepark“ in Kevelaer auf der Zielgeraden

Projekt „Skatepark“ in Kevelaer auf der Zielgeraden

Johannes Schatorjé, Luis Moors, Luca Krause, Nik Moors (4 Skater has Kevelaer) und Tim Pelzer (JU-Kevelaer) (v.l.). Foto: JU Kevelaer

Kevelaer Junge Union dankt CDU-Fraktion für Unterstützung.

Die Junge Union dankt der CDU-Fraktion in Kevelaer für die Unterstützung beim Plan, einen Skatepark in der Marienstadt zu bauen. Seit 2015 tritt die Junge Union Kevelaer (JU) aktiv für die Errichtung eines neuen Skateparks in Kevelaer ein. Nun ist ein weiterer wichtiger Schritt getan: Die beiden Finanzgeber des Skateparks, nämlich die Stadt Kevelaer und die Leader-Gruppe, haben ihre Finanzzusagen wegen einer notwendigen Lärmschutzwand erhöht.