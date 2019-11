EU-Projekt : Leader fördert den Skaterpark in Kevelaer

Dominik Pichler, Ariane Grawe, Wilfried Bosch und Ute Neu von der Leader-Region Leila. Foto: Latzel

NIEDERRHEIN Die Verantwortlichen des Projekts zogen jetzt Bilanz. Es laufe rund, viele Fördermittel seien abgerufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Seit drei Jahren läuft das Leader-Projekt in der Region Geldern, Kevelaer, Straelen und Nettetal. Mit Fördermitteln von der EU soll der ländliche Raum gestärkt werden. „Das Projekt läuft rund“, sagt Dominik Pichler, aktuell Vorsitzender der Leader-Region. Und wie rund erläuterte Schatzmeister Wilfried Bosch anhand von konkreten Zahlen: 2,7 Millionen Euro standen als Gesamtfördersumme zur Verfügung, 516.000 Euro davon sind bereits von der Bezirksregierung genehmigt, hinzu kommen Fördermittel in Höhe von 1,55 Millionen Euro, die die Laeder-Region bereits beschlossen hat, bei denen aber noch das Okay der Bezirksregierung fehlt.

Wie berichtet sind vier Kommunen in der Leaderregion „Leistende Landschaften“ (Leila) zusammengeschlossen. Ziel ist, den ländlichen Raum zu fördern, dafür gibt es Geld von der EU.

Gerade erst hat Leader beispielsweise eine Förderung des Skater-Parks in Kevelaer beschlossen. 380.000 Euro kostet das Projekt, 65 Prozent davon würde es als Zuschuss von Leader geben. Wenn alles glatt geht, soll der Bau der Anlage in der Nähe des Schulzentrums im September 2020 beginnen. Bislang stehen die Skaterrampen etwas einsam am Rande der Stadt in der Nähe der Bundesstraße.

In Geldern entsteht zurzeit ein Naturteich mit Kneipptretbecken in der Nähe der Gelderlandklinik. In Nettetal ist das Projekt „Hier bist du richtig“ in Vorbereitung. Dabei sollen Unternehmen bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen und der Bewerberauswahl unterstützt werden. Die Initiative läuft unter Federführung des Vereins Base L.

Ganz große Breitenwirkung hat das Projekt mit der etwas bürokratischen Bezeichnung „Steigerung der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen“. Konkret geht es darum, die Artenvielfalt in der Region zu steigern. Blühstreifen an den Äckern wurden angelegt, ebenso Ufer naturnah gestaltet. Wie Artenschutz ganz konkret geht, sei in Straelen beispielhaft zu sehen. Um Kiebitze beim Brüten nicht zu stören, sind die Bereiche gekennzeichnet, in denen die Nester der Vögel liegen. Trecker fahren so einfach drum herum. „Und die Kiebitze lassen sich davon gar nicht stören“, berichten die Leader-Verantwortlichen. Für das Biodiversionsprojekt sind 56 Betriebe in der ganzen Region beraten worden. 52 haben schließlich Mittel beantragt. 100 Hektar für Artenvielfalt stehen damit zur Verfügung. „Die Partner sind sehr zufrieden, und Landwirte aus anderen Regionen sind sogar etwas neideisch, dass das Projekt nicht bei ihnen läuft“, sagt Ute Neu, Geschäftsführerin bei Leila.

Und die Ideen reißen nicht ab. Gerade haben Bürger aus Straelen ihre Initiative für einen generationenübergreifenden Spielplatz vorgestellt. Es gibt bereits ein barrierefreies Spielschiff und eine Eltern-Kind-Schaukel. Die Anlage soll noch erweitert werden, um auch Senioren auf den Platz zu holen.