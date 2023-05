Projekt in Kevelaer erfolgreich Schule kämpft gegen Eltern-Taxis

„Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zur Schule, damit es dem Klima besser geht und nicht mehr so viele Autos vor der Schule parken“, sagt Hannes. Der Neunjährige besucht die Hubertus-Grundschule in Kevelaer, die sich seit dem 20. März am Spospito-Bewegungs-Pass beteiligt. Die Abkürzung steht für Sporteln, Spielen und Toben. Ziel des bundesweiten Projekts ist es, die Kinder für Bewegung zu begeistern und zu mehr Selbstständigkeit zu erziehen. Gleichzeitig soll damit die Verkehrssituation an den Grundschulen entschärft werden.