Dorf für die Zukunft gut aufstellen Ort der Begegnung für Kervenheim

Die historische Burg in Kervenheim bildet seit über 800 Jahren den Mittelpunkt der Ortschaft. Die evangelische Kirche als Eigentümerin der Burg steht den Überlegungen offen und positiv gegenüber und tritt als Projektträger auf. Von Dorfseite gesteuert wird das Projekt vom „Dorfteam“. Dafür hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die sich aus Vertretern verschiedener Vereine, Institutionen und Interessierten zusammensetzt. Zur Entwicklung und Finanzierung des Projektes, hatte sich Ortsvorsteher Martin Brandts gemeinsam mit dem Projektträger und der Wallfahrtsstadt Kevelaer Unterstützung beim Regionalmanagement der Leader-Region „Leistende Landschaft“ geholt. Anne van Rennings vom Regionalmanagement war von dem Projekt der Kervenheimer Dorfgemeinschaft sofort begeistert. Der nächste Schritt ist die erste Dorf-Umfrage in Kervenheim ab Anfang März. Dabei werden die Kervenheimer vom Dorfteam direkt angesprochen. Am 1. Mai ist ein Fest an der Burg Kervenheim für einen persönlichen Austausch mit der Dorfgemeinschaft geplant. Ansprechpartner für das Projekt:

Michael Reintges, E-Mail: BurgKervenheim@gmx.de. Weitere Informationen unter www.kervenheim.de.