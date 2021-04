Erinnerungen an Prinz Philip in Weeze : Schwarzwälderkirschtorte für den Prinzen

Prinz Philip bei seinem ersten Besuch auf Laarbruch im Jahr 1964. Foto: RAF Museum Laarbruch/Archiv RAF Museum Laarbruch

Weeze Wohl keine Kommune im Kreis Kleve besuchte Prinz Philip so häufig wie Weeze. Der jetzt verstorbene Ehemann der Queen war gleich viermal auf dem Flughafengelände. Besuche, die bei vielen in Erinnerung geblieben sind.

Auch im Royal Air Force Museum Laarbruch wird um Prinz Philip getrauert. Immerhin war der Gatte der Queen dreimal auf der Basis Laarbruch zu Gast. Zudem besuchte er 2009 den heutigen Airport, als er auf dem Weg zu einer Feier in Nimwegen war.

Die Besuche in Weeze hat Heinz Willi Knechten vom RAF Museum für den Weezer Heimatkalender genau dokumentiert. Sie sind bei vielen bis heute in guter Erinnerung, vor allem, weil der Prinz immer den Kontakt zur Bevölkerung suchte und sich Zeit für Gespräche nahm.

Der erste Besuch in Laarbruch war eigentlich für November 1963 geplant. Am 22. November 1963 kam es jedoch in Dallas zur tragischen Ermordung des US Präsidenten John F. Kennedy. Wegen der Trauerfeierlichkeiten und der Beerdigung musste der Besuch kurzfristig abgesagt und verschoben werden. Trotzdem habe es am 26. November schon einmal eine Generalprobe gegeben, damit beim Besuch des Prinzen auch alles wie geplant läuft.

Ein gutes Jahr später, am 3. Dezember 1964, erlaubte der Terminkalender dann endlich den ersten Besuch des Prinzen. „Es war ein kalter Wintertag, als der Gemahl von Königin Elisabeth II. eigenhändig die neue zweimotorige Turbopropmaschine vom Typ Andover CC2 der Königlichen Flugbereitschaft ,Queen’s Flight’ um 12.50 Uhr auf der leicht schneebedeckten Landebahn von Laarbruch landete. Der hohe Besuch wurde vom Air Marshal Sir Ronald Lees, dem Botschafter Sir Frank Roberts und dem Flugplatzkommandanten Oberst J.N. Stacey begrüßt“, schreibt Knechten im Heimatkalender.

Während der Führung über den Standort besuchte Prinz Philip, selbst als Pilot der Royal Navy ausgebildet und Marshal der Royal Air Force, die Staffeln 16 und 31 sowie den Technical Wing im Hangar 1, der heute das Terminal des Airport Weeze ist. Im Haupthangar der Station begrüßten ihn die Schulkinder der Laarbrucher Schule von den Balkonen.

Beim zweiten Besuch am 6. Dezember 1968 war Prinz Philip von 12 Uhr bis 16.30 Uhr in Laarbruch. Wieder sah er sich die einzelnen Einheiten an. Der Besuch der No 31 Squadron wurde als „Whistle Stop“ dokumentiert, also als eine Art Stippvisite.

Prinz Philip suchte bei seiner Stippvisite 1968 auch Kontakt zu den Angehörigen der Einsatzkräfte. Foto: RAF Museum Laarbruch/Archiv RAF Museum Laarbruch

Am Donnerstag, 25. Mai 1972 landete Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh, zum dritten Mal auf auf Laarbruch. Den Hubschrauber vom Typ Westland Wessex im edlen Rot-Blau-Farbschema der Königlichen Flugbereitschaft, mit dem er kam, flog er eigenhändig. Prinz Philip informierte sich über die Arbeit auf der Station, aber auch über das, was es an Freizeitaktivitäten gab. „Wie immer zeigte der Herzog von Edinburgh ein großes Interesse an allem, was ihm dargeboten wurde. Während seiner Tour gab es häufige unplanmäßige Stopps, um mit den Frauen und Kindern, die am Straßenrand standen, zu reden“, heißt es in einem Bericht der Stationszeitschrift Laarbruch Listener.

Bei seinem Besuch 1972 flog Prinz Philip den Helikopter selbst. Foto: RAF Museum Laarbruch/Archiv RAF Museum Laarbruch

Beim Besuch gab Prinz Philip auch eine Kostprobe seines trockenes Humors, als er ein Phantom-Flugzeug dieser Staffel mit einem vierstrahligen Passagierflugzeug verglich: „… looks a bit like a small Boeing 707“ („sieht ein bisschen so aus wie eine kleine Boeing 707“).

Beim festlichen Dinner auf Laarbruch wurde unter anderem Schwarzwälderkirschtorte serviert. Überraschend war das Musikprogramm, das die Band der Royal Airforce Germany für den hohen Gast spielte. Neben dem „Royal Air Force March“ gab es auch „Michelle“ von den Beatles und das Lied „Auf der Alm“ zu hören.

Beim festlichen Dinner 1972 für den hohen Besuch gab es auch Schwarzwälderkirschtorte. Foto: RAF Museum Laarbruch/Archiv RAF Museum Laarbruch