Prinz spricht bei Friedensaktion von APH in Kevelaer : „Mit Stacheldraht wird man das Flüchtlingsproblem nicht lösen“

Prinz Asfa-Wossen Asserate ist zu Gast bei der Friedensaktion in Kevelaer. Foto: Meuer/Anna Meuer

Interview Kevelaer Die Aktion pro Humanität setzt ihre Friedensaktionen mit einem besonderen Afrika-Vortrag fort. Am Mittwoch, 6. Oktober, 19.30 Uhr, wird Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate zum Thema „Quo vadis Afrika – Perspektiven einer friedlichen Zukunft“ in der Marienbasilika reden.

Guten Tag Herr Asserate – oder besser Herr Prinz Asserate, oder sollte ich Kaiserliche Hoheit sagen?

Prinz Asserate Wir leben in einer Republik, und da ist die traditionelle Anrede nicht so wichtig!

Biographie Seit über 30 Jahren lebt der äthiopische Prinz, der 1948 in Addis Abeba als Sohn des Herzogs Asserate Kassa, einem der führenden Politiker unter Kaiser Haile-Selassie, geboren wurde, in Deutschland. Asserate hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem über Rassismus und Afrikapolitik, über Afrikas „neue Völkerwanderung“ und immer wieder auch über die Deutschen, ihre Tugenden, Gewohnheiten und Manieren. Prinz Asserate ist ein gefragter Berater von Politik und Wirtschaft für den interkulturellen Dialog zwischen Afrika und Europa.

Willkommen am Niederrhein – waren Sie schon einmal in dieser Gegend?

Asserate Leider nicht, aber ich habe natürlich schon seit langem die Hoffnung gehegt, die Basilika der Heiligen Muttergottes in Kevelaer zu besuchen.

Am 6. Oktober werden Sie in der Basilika einen Vortrag halten – ein besonderer Abend im Rahmen der Friedensaktionen der in Kevelaer ansässigen Aktion pro Humanität. Verraten Sie uns zwei, drei Thesen vorneweg?

Asserate Afrika ist die Urheimat von uns allen. Denn der Homo Sapiens entwickelte sich in Ostafrika. Afrika hat enormes Potenzial. Es verfügt über 40 Prozent der weltweiten Rohstoffe, Agrargüter, Wasservorräte und Energiereserven. Doch bei allem Optimismus sollte man nicht vergessen, dass sich die 56 Länder der Afrikanischen Union in höchst unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Während die Chinesen ihre Präsenz in Afrika ausdehnen, um gute Geschäfte zu machen, vermag Europa für sich kaum wirtschaftliche Vorteile erkennen. Stattdessen nimmt es den afrikanischen Kontinent primär als Hort von Gefahren wie illegaler Migration und islamistischem Terrorismus wahr. Das ist zu kurz gedacht!

Wenn wir an Afrika denken, öffnen sich seit Jahrzehnten ähnliche Bilder: der überwiegende Teil der Bevölkerung ist arm, die Regierungen sind korrupt, die Löcher, in denen Millionen von Entwicklungshilfegeldern versenkt wurden, sind gigantisch – und nun auch noch die Flüchtlingsdramen. Was muss passieren?

Asserate Wenn Afrika eine Zukunft haben soll, muss Europa von seiner bisherigen desaströsen Wirtschafts- und Handelspolitik Abschied nehmen. Es muss zu einer Handels- und Wirtschaftspolitik auf Augenhöhe kommen. Eine lange Zusammenarbeit zwischen der EU und der Afrikanischen Union wird der wirtschaftlichen Entwicklung des Kontinents zugute kommen. Über allem steht aber die Schaffung von Arbeitsplätzen für die junge Bevölkerung in Afrika.

Die europäische Flüchtlingspolitik setzt auf Fluchtursachenbekämpfung – baut Flüchtlingslager und macht Grenzen dicht, tüftelt Rückführungsregelungen aus…

Asserate Um die Fluchtursachen in Afrika zu bekämpfen, müssen wir alles Menschenmögliche tun, damit die Afrikaner in ihren eigenen Ländern ein menschenwürdiges Dasein führen können. Mit Mauern und Stacheldrahtzäunen oder sogar dem Einsatz von einigen Divisionen europäischer Truppen an den Stränden des Mittelmeers wird das Problem nicht gelöst werden.

Sie reisen viel durchs Land, sind Unternehmensberater und haben dabei immer gern uns Deutsche beobachtet – und die Ergebnisse in Büchern festgehalten. „Draußen nur Kännchen“ ist so ein Werk. Was fällt Ihnen denn spontan ein, wenn Sie deutsch hören?

Asserate Ich habe eine duale Identität und kann redlich sagen, dass Äthiopien mein Vaterland ist und Deutschland meine Heimat. Die deutsche Sprache zu hören, in welchem Land auch immer man sich befindet, ist immer eine Erinnerung an die Heimat.

Sie sind deutscher Staatsbürger. Hat Ihnen das schon mal persönlich Probleme bereitet?

Asserate Wissen Sie, ich musste nicht integriert werden. Ich kam bereits als Integrierter aus Äthiopien. Denn ich konnte schon sehr früh im Leben dank der Deutschen Schule in Addis Abeba die deutsche Sprache lernen und schließlich mit dem deutschen Abitur meine Studien in Deutschland beginnen. Nachdem ich dann die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten habe, wurde ich überall mit offenen Armen empfangen.

Wenn, sagen wir mal, es ein Fußballspiel gäbe, in dem die äthiopische und die deutsche Nationalmannschaft gegeneinander anträten – für wen schlüge Ihr Herz?

Asserate Angesichts des jetzigen Platzes der äthiopischen Nationalmannschaft, den sie in der internationalen Fußballwelt einnimmt, wird es wohl nicht so schnell zu einer solchen Begegnung kommen – Gott sei Dank!

Denken Sie, dass wir es jemals hinbekommen werden, alle Menschen gleichberechtigt zu behandeln, den Kontinent Afrika von Hunger und Gewalt zu befreien und friedlich auf Augenhöhe miteinander zu leben?

Asserate Wir werden niemals ein Paradies auf Erden haben. Das ist sicher. Aber ich will mein Menschenmögliches tun, um dieses Ziel zu erreichen.

Sie sind ja nun bald in Kevelaer, dem größten deutschen katholischen Wallfahrtsort Deutschlands (nach Altötting). Macht das etwas mit Ihnen?

Asserate Da die Heilige Muttergottes meine Namenspatronin ist und ich fast alle großen Marienpilgerorte in Deutschland besucht habe, wird es mir eine große Freude sein, die Heilige Muttergottes in Kevelaer anzubeten.

Werden Sie bei „Maria“ eine Kerze entzünden?