Zwei Premieren am dritten Adventswochenende Kevelaer zeigt sich zauberhaft

Am dritten Advent hatten die Besucher der Wallfahrtsstadt einiges zu bestaunen. Walking-Acts in bunten Kostümen liefen die Einkaufsstraßen hinauf und hinunter und waren ein Teil der Premiere vom „Zauberhaften Kevelaer“. An sieben verschiedenen Stellen wurden Märchen vorgelesen, außerdem hatten die Geschäfte verkaufsoffen und natürlich gab es auch noch den Krippenmarkt. „Die Stadt ist rappelvoll“, sagte Kevelaers Wirtschaftsförderin Verena Rohde am späten Sonntagnachmittag freudig. Am Samstagabend feierte „Kevelaer Beatz Winteredition“ Premiere. Der Krippenmarkt kann noch bis zum 18. Dezember besucht werden, Gastromeile und Bühnenprogramm am Mechelner Platz gibt es bis zum 30. Dezember. Text: bimo Foto: Evers