Premierentreff in Weeze : Wie die Liebe zum Westie verbindet

Zum gemeinsamen Spaziergang ging es beim Westie-Treffen auch auf die Niersfähre. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Beim 1. Niederrheinischen Westhighland-White-Treffen kamen zahlreiche Halter in der Gaststätte Jan an de Fähr in Weeze zusammen. Es fand ein reger Informationsaustausch statt – auch unter den Tieren.

Ihr unwiderstehlicher Blick ist freundlich, neugierig und auf sehr charmante Weise kess. Sie scheinen stets zu lächeln und sind quicklebendig. Der Westhighland-White-Terrier, kurz Westie, stand im Mittelpunkt des ersten Treffens der Halter dieser Hunderasse in der Gaststätte Jan an de Fähr in Weeze. Organisiert hatte es Evelyn Cappell aus Geldern, die im Januar die Facebook-Gruppe „Westies und andere kleine Hunde vom Niederrhein“ gründete. Und wie das eben so ist, wenn Hundehalter sich begegnen – man tauscht sich aus, hilft einander und lernt sich kennen.

Kennengelernt hat Cappell durch diese Gruppe auch Christa Meyer und Astrid Verfort, beide aus Goch und ebenfalls leidenschaftliche Westie-Halterinnen. Die beiden halfen mit bei der Organisation und Durchführung des Westie-Treffens, zu dem sich 92 Halter angemeldet hatten. „Es soll ein lockeres Treffen sein“, so Cappell. Geplant war ein gemeinsames Mittagessen in einem von der Gaststätte bereitgestellten Zelt und auf der Terrasse.

Info Hunderasse war für die Jagd bestimmt Rasse Der Westhighland-White-Terrier stammt aus Schottland. Die Hunderasse wurde von Edward Donald Malcolm (1837-1930) begründet. Ursprünglich für die Jagd bestimmt, wurde ihr ein gut erkennbares weißes Fell angezüchtet. Spende Der Erlös der Tombola beim Westie-Treffen ist für das Tierheim Schleiden in Gemünd, Kreis Euskirchen, bestimmt. Die Preise spendeten verschiedene regionale Firmen.

Treffen Weitere Treffen der Gruppe sind geplant, zum Beispiel ein „Winterkuscheln“ im November.

Danach ging es zum Spaziergang – mit Hund natürlich. Auf dem Weg galt es Fragen zur regionalen Geschichte und Landwirtschaft zu beantworten. Die meisten Preise, die verlost wurden, waren für die Hunde selbst: Leckerlis, Hundefutter und allerlei Nützliches. Für die Halter gab es Topfblumen zu gewinnen.

Wichtigster Aspekt des Treffens war der Austausch untereinander. Dabei unterhielten sich nicht nur die Menschen, auch die Hunde hatten viel zu „besprechen“. Es wurde sich gegenseitig beschnuppert, mit den Schwänzchen gewedelt, gespielt, aber auch geruht und aufmerksam beobachtet: So viele Artgenossen bekommt man schließlich nicht alle Tage vor die Nase. Bemerkenswert war, dass weder aggressives Knurren noch Bellen zu hören war. „Das ist uns auch aufgefallen“, sagten Ulrike van Berg und Arndt Terstegen, die mit „Benny“ und „Boomer“ aus Budberg angereist waren. „Die Verträglichkeit dieser Rasse ist allgemein sehr gut“, betonten sie. Zu den Eigenschaften des Westies gehöre eben auch sein Bedürfnis nach Gesellschaft. „Wir können die beiden nicht trennen. Wir haben es einmal versucht, das ging gar nicht. Allein wurden sie richtig krank vor Trauer“, erzählte van Berg.

Ein wichtiges Thema, über das die Westie-Liebhaber an diesem Tag ebenfalls fachsimpelten, war die Fellpflege. Der Westhighland-Terrier haart nämlich nicht, Das ist einerseits gut für Allergiker, anderseits bedeutet es, dass in regelmäßigen Abständen das Unterhaar gezupft oder getrimmt werden muss. Meist übernehmen das professionelle Hundefriseure. Aber man kann es auch lernen. Heike Kahnt zum Beispiel, die mit „Luna“ und „Emma“ aus Ratingen gekommen war, hat sich auf Lehrgängen die richtige Zupftechnik angeeignet.