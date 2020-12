Initiative der Wirtschaftsförderung in Kevelaer : Pop-up-Stores am Kapellenplatz

Kevelaer In zwei Hotels in der Innenstadt werden im Advent Waren verkauft, die sonst auf dem Advents- und Krippenmarkt angeboten worden wären.

Nach zahlreichen Telefonaten mit verschiedenen Immobilieneigentümern meldete sich schließlich Jutta Pesch-Braun vom Hotel „Goldener Apfel“ bei der Wirtschaftsförderung und bot ihre Hotels als Verkaufsfläche für Händler des Krippenmarktes an. „Wir hatten das Hotel „Zu den Silbernen und Goldenen Schlüsseln“ schon als potentielle Fläche verworfen, da der Platz nicht für alle drei Händler ausreicht“, so Tobias Nelke von der Wirtschaftsförderung. Mit dem Angebot von Pesch-Braun, auch den „Goldenen Apfel“ nutzen zu können, konnte das Platzproblem jedoch gelöst werden. In wenigen Tagen haben die drei Händler die beiden Hotels in ansprechende Verkaufsräume verwandelt, die zum Stöbern und Entdecken einladen. Pop-up-Stores gewissermaßen, wie Tobias Nelke es nennt.