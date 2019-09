KEVELAER : Pontifikalamt zu Mariä Namen in Kevelaer

KEVELAER Der Festtag zu „Ehren des heiligen Namens Mariens“ am Donnerstag, 12. September, ist vor allem in ländlich geprägten Regionen nach wie vor ein Begriff und ein durchaus bedeutungsvoller Tag im Jahreskalender.

„An Mariä Namen sagt der Sommer Amen“, so heißt es im bäuerlichen Kalender, in dem der Festtag seit jeher das Ende des Sommers festlegt.

Am 1. Mai ist mit Beginn der neuen Wallfahrtssaison in Kevelaer auch immer ein besonders festlicher Gottesdienst geplant. Die „Trösterin der Betrübten“ zieht jedes Jahr viele Pilger an, in Gruppen, aber aich einzeln pilgern die Menschen zum Gnadenbild, auf der Maria abgebildet ist.

Und auch an Mariä Namen werden wieder besonders viele Menschen die Wallfahrtsstadt besuchen, unter ihnen sicher auch zahlreiche Namenstagskinder, denn der Name Maria zählt mit seinen unzähligen Varianten nach wie vor zu den weltweit populärsten Vornamen.

Zum Pontifikalamt am Festtag kommt in diesem Jahr der ehemalige Pfarrer von St. Marien und Rektor der Wallfahrt Weihbischof Stefan Zekorn aus Münster zurück an seine ehemalige Wirkungsstätte. Zekorn war Rektor der Wallfahrt vor Weihbischof Lohmann. Auf Lohmann folgte der jetzige Wallfahrtsrektor Gregor Kauling. Das Festhochamt beginnt am Donnerstag, 12. September, um 10 Uhr in der Basilika.