Nach Coronainfektion : Polizeiwache: Alle Beamten wieder gesund im Dienst

Bei der Polizei in Kevelaer waren Beamte erkrankt. Foto: Latzel

Kevelaer Einige Beamte der Wache in Kevelaer hatten sich infiziert.

Das Coronavirus hatte in Kevelaer auch nicht vor den Ordnungshütern Halt gemacht. Wie berichtet, hatten sich im März einige Beamte der Polizeiwache mit dem Virus infiziert. Es hatte entsprechende Symptome gegeben, daraufhin wurden die Polizisten getestet. Die betroffenen Beamten wurden in Quarantäne geschickt, ebenso wie ihre Kollegen, mit denen die Infizierten Kontakt hatten. Man habe die Maßnahmen getroffen, die laut Gesundheitsamt und Robert-Koch-Institut in einem solchen Fall angezeigt sind.