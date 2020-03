Hoher Sachschaden in Weeze : Unbekannter zündet Mülltonnen an

Die Mülltonnen am Haus sind völlig verkohlt. Foto: ja/Latzel

Weeze Es entstand an der Koningstraße in Weeze hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Von Sebastian Latzel

In der Nacht zu Donnerstag haben erneut Mülltonnen in Weeze gebrannt. Diesmal gingen die Behälter an der Koningstraße in Flammen auf. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Solche Fälle hat es in der Region schon öfter gegeben, daher überprüft die Polizei jetzt mögliche Zusammenhänge. Nur wenig entfernt in der Kevelaerer Straße hatte noch im Januar ein Auto gebrannt. Aktuell gebe es aber noch keine Hinweise, dass es sich um eine Serie handelt, so eine Polizeisprecherin. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um kurz vor 2 Uhr hatte ein Nachbar das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr Weeze war schnell vor Ort und hatte den Brand zügig gelöscht. Trotzdem ist nach Angaben der Polizei ein hoher Sachschaden entstanden. Denn durch das Feuer ist die Hauswand beschädigt worden. Zudem zog Rauch in die Wohnung, und ein Lichtschacht wurde beschädigt. „Glücklicherweise standen die Tonnen vor einer Hauswand aus Stein, so konnten die Flammen nicht so leicht auf das Haus übergreifen“, berichtet Dominik Behet, Sprecher der Feuerwehr Weeze. Ohne den aufmerksamen Nachbarn hätte die ganze Sache auch schlimmer ausgehen können. Die Bewohner hatten vom Feuer noch nichts bemerkt. Da Abfalltonnen aus Plastik bestehen, entwickelt sich dichter Qualm, der zu lebensgefährlichen Rauchvergiftungen führen kann.

Über die Hintergründe des Feuers kann nur spekuliert werden. Man ermittle in alle Richtungen, so die Polizeisprecherin. Fest steht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Ein Anwohner habe angegeben, private Streitigkeiten könnten eine Rolle gespielt haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, bislang gebe es noch keine Hinweise auf den oder die Täter.