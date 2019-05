Kevelaer : Polizei sucht junge Radlerin

Kevelaer Bereits am Donnerstag, 25. April, zwischen 21.30 und 22 Uhr ist ein schwarzer Peugeot 207 beschädigt worden, der an der Josefstraße abgestellt war. Im genannten Zeitraum hörte der Besitzer des Wagens von der Straße kommend ein lautes Geräusch.

Beim Nachschauen sah er ein Mädchen, das in Richtung Koxheidestraße lief und ein Fahrrad schob. Später stellte der Mann den Schaden am Heck seines Autos fest. Ein weiterer Zeuge sah die junge Frau ebenfalls, die ihr scheinbar defektes Rad schob. Er beschreibt sie als 16 bis 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß. Sie hat dunkle, lange Haare und war dunkel gekleidet. Bei dem Rad handelte es sich vermutlich um ein Hollandrad. Hinweise an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.