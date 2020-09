Zu schnelles Fahren im Ortskern : Anwohner wollen Tempomessung an Marktstraße

Winnekendonk Verkehrsberuhigte Zone statt Tempo 30, das wird kommen. Allerdings muss das Parkproblem noch gelöst werden. Bürger bitten die Polizei um Hilfe.

Nicht nur der Durchgangsverkehr in Twisteden ist ein Dauerbrenner, auch die Anwohner der Marktstraße in Winnekendonk warten auf Veränderung. Auch sie bemängeln zu viel Verkehr und zu schnelles Fahren in ihrer Straße. Beschlossene Sache ist bereits, dass von Hausnummer 2 bis 16 eine verkehrsberuhigte Zone eingerichtet wird. Mit dem Aufstellen von zwei Schildern wäre man schnell fertig, aber damit wäre es nicht getan, sagt Georg Metzelaers. Er ist zuständig für Verkehrsangelegenheiten bei der Stadt. Denn in einer verkehrsberuhigten Zone dürfen Autos in dafür vorgesehenen Haltebereichen parken. Die gibt es noch nicht, weil sie bisher nicht nötig waren. Es durfte ja einfach am Straßenrand geparkt werden, auch ohne gekennzeichnete Fläche. In der verkehrsberuhigten Zone müssen diese Flächen erst einmal ausgewiesen werden. Das macht auch gleich doppelt Sinn, zum einen „haben ja auch Anwohner ein berechtigtes Interesse am Parken“, sagt Metzelaers. Zum anderen sind es aktuell gerade die am Rand parkenden Fahrzeuge, die natürliche Hindernisse darstellen, damit nicht so schnell durch die Straße gefahren wird.