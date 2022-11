Dieb aus Weeze festgenommen Polizei ortet gestohlenes Tablet

Daher stieg die Frau in Dortmund aus und informierte dort die Beamten am Hauptbahnhof. „Dabei teilte sie den Kollegen auch mit, dass sich in dem Koffer ein Ipad befindet“, berichtet Polizeisprecherin Anne Rohde. Ein wertvoller Hinweis. Denn da das Gerät noch eingeschaltet war, konnten die Beamten den Standort ziemlich genau orten. Es stellte sich heraus, dass sich das Tablet gerade am Hauptbahnhof in Neuss befinden müsste.