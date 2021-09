Autofahrer gibt Gas statt anzuhalten : Geländewagen flieht vor der Polizei in Kevelaer

Geländewagen flieht vor der Polizei in Kevelaer

Kevelaer/Wetten Ein Fußgänger und vier Radfahrer mussten einem Autofahrer ausweichen, der das Zeichen der Polizisten zum Anhalten ignorierte. Er flüchtete vor der Streife.

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich die Polizei am Mittwoch mit einem schwarzen Geländewagen in Kevelaer und Wetten. Wie die Polizei berichtet, wollten Beamten den Wagen gegen 15.30 Uhr im Rahmen einer ganz normalen Verkehrskontrolle auf der B9 in Höhe der Feldstraße stoppen.