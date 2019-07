Anreise zu Parookaville : Polizei kontrolliert bei Festivalanreise

KERVENHEIM/WEEZE Die Polizei kontrollierte an der Autobahnabfahrt die Festivalbesucher stichprobenartig. Die Beamten suchten vor allem nach Drogen.

Wer am Freitag zum Parookaville-Festival über die Autobahn 57 anreiste und an der Ausfahrt Kervenheim/Uedem runterfuhr, musste damit rechnen, kontrolliert zu werden. Die Bundespolizei hatte nämlich eine Kontrollstation eingerichtet, einen Teil der Fahrbahn abgesperrt und stoppte die Autos stichprobenartig. Ziel sei vor allem gewesen, die Autofahrer auf Drogen zu untersuchen. Gegen Mittag erklärte ein Sprecher der Autobahnpolizei, dass sich alles im Rahmen gehalten habe. Bis dahin seien keine großen Drogenmengen gefunden worden. Einige Autofahrer mussten allerdings zur Blutprobe. Besonders praktisch: Bei den Kontrollen gingen der Polizei zwei Personen in Netz, die per Haftbefehl gesucht wurden. „Beifang gewissermaßen“, wie es hieß.