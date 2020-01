Bande in Kevelaer festgenommen : Polizei klärt brutale Raubserie auf

Kevelaer Die Polizei konnte neun Personen festnehmen. Die Bande soll für eine Reihe von spektakulären Überfällen verantwortlich sein.

Nach langen Ermittlungen ist es der Polizei jetzt gelungen, einer mutmaßlichen Einbrecherbande das Handwerk zu legen. Der insgesamt neunköpfigen Bande wird die Beteiligung an drei spektakulären Raubüberfällen zwischen Juli und September 2018 in Kevelaer zur Last gelegt. Die Vorgehensweise der Täter war in allen Fällen nahezu deckungsgleich: Sie drangen nachts in die Wohnhäuser ein, weckten die Opfer und forderten Schmuck und Bargeld. Dabei drohten sie den älteren Opfern Gewalt an. Auf diese Weise erbeutete die Bande etwa 50.000 Euro.