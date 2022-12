Geld an Automaten in Kevelaer und Kleve abgehoben Polizei fahndet mit Fotos nach EC-Karten-Dieb

Mit einer dieser Karten hob der Täter noch am gleichen Tag in Kevelaer an einem Bankautomaten Bargeld ab, und am nächsten Tag noch einmal an einem Automaten in Kleve. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit diesen Bildern wendet die Polizei sich nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Informationen zur Identität des abgebildeten Mannes geben?