Nach häufigen Anwohnerbeschwerden : Polizei überführt Motocross-Fahrer in Kiesgrube bei Weeze

Weeze-Wemb Ganz in der Nähe von Wemb ist offenbar ein beliebter Treffpunkt für illegale Motocross-Touren. Der Polizei ist jetzt gelungen, zwei Fahrer auf frischer Tat zu erwischen. Auch eine Drohne kam bei der Aktion zum Einsatz.

Auf dem Grundstück des Unternehmens an der Straße Am Bruch gelang der Polizei jetzt ein Schlag gegen die illegalen Motocross-Fahrer. Am Samstag platzierten sich Beamte am Gelände an der Straße. In der Nähe fiel den Streifenpolizisten ein Mercedes Sprinter mit Kennzeichen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis auf. Mit Fahrzeugen dieser Art werden in der Regel die Motorräder zu den Rennstrecken gebracht.