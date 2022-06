Polizei kontrolliert nach Volkstyle Base in Weeze : 154 Autos nach Tuner-Treffen zu schnell unterwegs

Polizei kontrolliert nach Volkstyle Base in Weeze

WEEZE Rund um den Volkstyle Base in Weeze gab es Polizeikontrollen. Die Beamten überprüften, wie schnell die Autos waren und ob sie unerlaubt aufgerüstet wurden.

Es war das Treffen der absoluten Freaks aus der Szene der VW-Fans. Alle, die auf Autos der Marken VW, Audi oder Seat stehen, zog es am Sonntag nach Weeze zum Airport. „Volkstyle Base“ hieß die Veranstaltung, bei der es für Liebhaber der Fahrzeuge darum ging, ihre eigenen Autos zu zeigen oder die Wagen der anderen zu bewundern.

Aber nicht nur die Fans verfolgten „Volkstyle Base“ aufmerksam, auch die Polizei hatte das Treffen im Blick. „Uns ging es vor allem darum, zu kontrollieren, ob die An- und Abreise der zahlreichen Fahrzeuge reibungslos funktioniert“, so eine Polizeisprecherin. Gleichzeitig wolle man ein Auge darauf haben, ob es Lärmbelästigung oder vielleicht auch illegale Rennen gibt. Schließlich kommen viele Fans aus der Tuning-Szene und sind mit aufgemotzten Autos unterwegs. Daher hatte die Polizei auch einen Blick darauf, ob es unerlaubte Umbauten an den Wagen gab. 72 Fahrzeuge wurde darauf kontrolliert.