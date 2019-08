In Kevelaer gestoppt : Mit einem Joint am Steuer erwischt

Kevelaer Mit einem Joint am Steuer erwischte die Polizei am Mittwoch einen jungen Autofahrer in Kevelaer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei berichtet, war ein Kradfahrer der Polizei gegen 14.30 Uhr den Gelder Dyck (B9) in Richtung Kevelaer unterwegs. An der Kreuzung zum Velder Dyck/ zur Twistedener Straße bemerkte der Beamte deutlichen Marihuana-Geruch und sah, wie ein Autofahrer in einem Seat Ibiza vor ihm bei geöffnetem Fenster einen Joint rauchte. Der Polizist stoppte den Autofahrer und überprüfte ihn. Dabei händigte der 19-Jährige aus Kevelaer dem Beamten eine Bauchtasche mit typischen Dealer-Utensilien aus, darunter eine Plastiktüte mit 30 Gramm Marihuana, eine weitere mit 10 Gramm Haschisch sowie eine elektronische Feinwaage. Dem jungen Mann wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Verdachts auf Cannabis-Handel und Fahren unter Drogeneinfluss erhoben.

(RP)