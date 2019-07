Klimathema in Kevelaer : Klimaschutz als Wahlkampfauftakt

KEVELAER Analyse Die Debatte im Kevelaerer Rat zum Umweltschutz war kein Ruhmesblatt für die Politik. Als Sieger konnte sich keiner fühlen. Was nach der intensiven Diskussion bleibt, sind lange Gesichter.

Im Fußball gibt es oft diesen einen Moment, der darüber entscheidet, in welche Richtung die Partie an diesem Tag läuft. Bei der Diskussion über die Ausrufung des Klimanotstandes gab es ebenfalls diese spielentscheidende Szene: in dem Moment, als sich Wolfgang Röhr von den Grünen im Rat zu Wort meldete. Zuvor hatten sich die Politiker, wie berichtet, quer durch alle Fraktionen bereits eine Stunde lang zum Thema Klimanotstand ausgetauscht. Klar war geworden: Alle sehen eine Veränderung des Klimas. Alle wissen, dass etwas getan werden muss und Aktionen auch in Kevelaer wichtig sind. Klar war auch: Die Mehrheit hat ein Problem mit dem Begriff Notstand.

Nachdem die Meinungen intensiv ausgetauscht waren, schien doch noch alles auf einen Kompromiss hinauszulaufen. Bürgermeister Dominik Pichler hatte eine butterweiche Absichtserklärung vorbereitet, die niemandem weh getan hätte. Inhalt: Klares Statement für den Klimaschutz ja, aber eben nicht mit dem Begriff „Klimanotstand“. Ein Minimalkonsens gewissermaßen, aber immerhin ein Zeichen des guten Willens nach außen.

INFO Neue Beratung Grundlage für die Diskussion war ein Antrag der Grünen. Eben über diesen Antrag wurde gar nicht abgestimmt. Das ganze Thema wurde vertagt. Im Ausschuss für Gebäudemanagement und Umweltschutz wird darüber neu beraten.



Termin Die Sitzung findet am Donnerstag, 19. September, um 18.30 Uhr im Ratssaal statt. Die Beratung ist öffentlich.

Bis eben das Statement von Wolfgang Röhr kam. Er griff noch einmal heftig die CDU an, warf der Partei Populismus vor, weil sie in einer Presseerklärung im Vorfeld der Sitzung für den Fall des Klimanotstandes Hallenbad, Motorradwallfahrt und Feuerwerk in Frage gestellt hatte. „Die Bevölkerung macht sich Sorge, ob die CDU noch mitkommt“, sagte Röhr.

Das Gesicht von CDU-Fraktions-Chef Paul Schaffers gewann daraufhin enorm an Farbe. In diesem Moment war die Chance auf einen Kompromiss an dem Tag vertan. Denn der wäre aus Sicht der CDU jetzt einer politischen Niederlage gleich gekommen. Also ließ Schaffers die Muskeln der stärksten Fraktion im Rat spielen. „Der Rat hat Spielregeln, es ist unser gutes Recht, darauf hinzuweisen“, sagte er. Der Antrag der Grünen gehöre nicht in den Rat, sondern müsse erst im Ausschuss für Umwelt beraten werden. Die CDU beantragte daher Vertagung und Verweis in den zuständigen Ausschuss.

Formal vielleicht richtig, aber die Frage bleibt, ob das Thema „Klimaschutz“ nicht zu wichtig ist, um es zu politischen Spielchen zu nutzen. So gewann die CDU zwar mit Unterstützung der KBV die Abstimmung, als Sieger konnte sich am Ende aber niemand fühlen.

Vor allem haben sich die Christdemokraten selbst in eine Zwickmühle gebracht. Auch sie hatten betont, wie wichtig der Klimaschutz ist. Der Zustimmung einer Absichtserklärung zu diesem Thema werden sie sich also bei der erneuten Beratung im Ausschuss im September kaum verwehren können. Doch dann werden sich die Beobachter die berechtigte Frage stellen: Warum ging das nicht schon im Rat?

Unterm Strich bleibt die Erkenntnis, dass offenbar der Kommunalwahlkampf mit Blick auf 2020 bereits begonnen hat. Schade, dass ausgerechnet der Klimaschutz dafür herhalten muss. Eigentlich ist das Thema dafür zu wichtig.

Zurück zur spielentscheidenden Szene: Die CDU machte sicher keine gute Figur, aber einen Vorwurf kann man ihr in der Debatte nicht machen: populistisch zu sein. Denn dann hätte sie schon im Rat zustimmen können und sich so die heftige Kritik erspart, die sie für ihr Verhalten einstecken muss.