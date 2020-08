Podiumsdiskussion in Kevelaer : Landratskandidaten reden über Kita-Plätze und Altersarmut

Kevelaer Die Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve luden zur Podiumsdiskussion ein. Silke Gorißen, Guido Winkmann und Peter Driessen stellten sich den Fragen.

Wie steht es in Zukunft um die Kindergartenbedarfsplanung, was kann verbessert werden, was gegen Altersarmut und Ärztemangel getan werden. Die Landratskandidaten Silke Gorißen, Guido Winkmann und Peter Driessen stellten sich den Expertenfragen der Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve.

„Jetzt schon gegensteuern“ lautet die Lösung von Driessen, zum Beispiel durch die Erhöhung des Mindestlohns. Außerdem müsse der soziale Wohnungsbau deutlich ausgeprägter werden und es brauche Menschen, die andere an die Hand nehmen und ihnen helfen. Gorißen spricht von einer gesellschaftlichen Aufgabe, bei der alle gefragt sind. Hemmschwellen um Hilfe zu erfahren, müssten abgebaut werden. Winkmann als Pragmatiker bringt anonyme Hilfe ins Spiel. Denn auf dem Dorf scheuten viele den Weg zum Amt. „Da sitzt dann vielleicht der Neffe des besten Freundes, das macht keiner.“ Außerdem sei es wichtig, möglichst früh in altersgerechte Wohnräume ins Zentrum umzuziehen. „Dafür braucht es Überzeugungsarbeit“ und bezahlbaren Wohnraum.

Sozialer Wohnungsbau Alleinerziehende, Studierende, Rentner gehören zu der Gruppe, die erschwingliche Wohnungen brauchen. Wenn er Landrat wäre, möchte er, dass in jedem neuen Wohngebiet ein Teil für den sozialen Wohnungsbau freigehalten werden, sagt Driessen. „Wir müssen die Bürgermeister mit in die Pflicht nehmen“, sagt Winkmann. Schon bei der Ausschreibung von Flächen soll eine Verpflichtung mit aufgenommen werden, dass Investoren einen Teil als sozialen Wohnungsbau gestalten.Gorißen spricht davon, dass versäumte nachzuarbeiten, der Bedarf sei unstrittig da.

Ärztemangel Eigentlich ging es um die Expertenfrage, was mit den 200 opiodabhängigen Menschen im Kreis Kleve passiert, wenn der Arzt in Geldern, der bereits Mitte 60 ist und die Substitutionsbehandlung anbietet, in Ruhestand geht. Süchteln, Viersen, Krefeld als kreisübergreifende Lösungen wurden genannt. Driessen nutzte die Chance und warf ein „wir werden noch Ärzte kriegen“ in die Runde. Davon sei er überzeugt. Sicher mache ihn die andere Herangehensweise. Investoren sollen Grundstücke günstiger bekommen, wenn sie Ärzte aufs Land holen.