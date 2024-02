Projekt der Gesamtschule Kevelaer Zweite Staffel für den Ausbildungs-Podcast

Irgendwann grätscht Journalistin und Autorin Ronja Ebeling dazwischen. „Wie klischeemäßig ist das denn jetzt“, will sie von Adrian Heiser wissen. Sie lacht, aber sie meint es ernst. Der Teamleiter für die Jungpflanzenaufzucht im Gartenbaubetrieb Janßen in Twisteden hat gerade erzählt, dass er nur Frauen beschäftigt, weil Frauen für die Arbeit mit den Stecklingen die zarteren Hände haben. „Weil wir früher mit Barbies gespielt haben, oder was?“, scherzt Ebeling. Heiser gerät ins Stocken. Dann sagt er: „Es ist eine sehr filigrane Arbeit, für die viel Feinmotorik nötigt ist. Ich könnte das nicht. Es hat sich einfach gezeigt, dass Frauen nicht nur in der Beziehung das bessere Fingerspitzengefühl haben.“