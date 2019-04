Kultur in Kevelaer : Wo die Fahrradklingel Instrument ist

Zahlreiche Zuhörer waren bei bestem wetter zum Konzert gekommen. Foto: Norbert Prümen (nop)

KEVELAER Mit witzigen Einlagen überraschte der Musikverein Kevelaer die zahlreichen Gäste beim Platzkonzert im Forum Pax Christi. Für den erkrankten Elmar Lehnen sprang Hans-Gerd Stienen ein.

Auch in diesem Jahr präsentierte sich das Blasorchester der Basilikamusik an St. Marien bei strahlendem Sonnenschein zum traditionellen Platzkonzert diesmal unter der Leitung von Hans-Gerd Stienen, der kurzfristig für den erkrankten Elmar Lehnen eingesprungen war. Im gut gefüllten Forum Pax Christi eröffnete die Bläserklasse das Konzert mit der Filmmusik „Pirates of Caribbean“, einem der besten Soundtracks überhaupt, der sich seit 2003 in die Musikgeschichte eingereiht hat.

Mit einer Farandole, einem historischen provenzalischen Volkstanz im schnellen 6/8 Takt suggerierte das Ensemble tanzende Paare, die sich in Spiralen und Verschlingungen musikalisch fortbewegten. Von Georges Bizet stammte diese heitere Schauspielmusik, die von den nur acht Kindern und Jugendlichen großartig in Szene gesetzt wurde. Mit nur Viertelnoten in der Melodie hat Michael Sweeney ein bluesig klingendes Original mit dem Titel „Jus‘ Plain Blues“ geschaffen, das als lustige Abwechslung für Bläser gilt.

Info Spenden für die Jugendarbeit Das Blasorchester gehört zur Basilikamusik an St. Marien. Das Platzkonzert ist schon feste Tradition. Der Eintritt zum Konzert war frei. Man sammelte Spenden in der Trommel, deren Inhalt für Jugendarbeit sowie Noten und Instrumentenpflege verwendet wird.

Das Blasorchester übernahm mit dem Heeres- und Armeemarsch „Gruß an Kiel“ das Programm, das von Georg Segers fachkundig moderiert wurde.

Als Parademarsch des 3. Königlich-Sächsischen Infanterieregiments wurde der 1864 vom Militärmusiker Friedrich Spohr komponierte Titel schnell zu einem populären Marinemarsch, der heute international bekannt wurde.

Eine witzige Komposition „Happy Cyclist“ von Ted Huggens, bei der eine ganz normale Fahrradklingel als Solo-Instrument benutzt wird, überraschte die Zuhörer. 52 Wochen war der internationale Hit „Ave Maria No Morro” mit dem Trio San José aus Spanien ab August 1958 in den deutschen Charts. Das Blasorchester spielte es im neuen und attraktiven Klang.

Zweifelsfrei waren die 1980er ein Jahrzehnt hochkarätiger Popmusik. Als ein „Kind dieser Zeit“ hatte Thiemo Kraas schon lange den Wunsch, ein Medley mit deutschsprachigen Liedern aus dieser Ära (Neue Deutsche Welle) zu schreiben, deren Popularität bis zum heutigen Tag ungebrochen ist. Alle vorgetragenen Titel genießen wahren Kult-Status: Skandal im Sperrbezirk (Spider Murphy Gang), Ohne dich schlaf´ ich heut Nacht nicht ein (Münchener Freiheit), Tausend und eine Nacht (Klaus Lage Band) und Sternenhimmel (Hubert Kah). Kein Wunder, dass das Publikum bei diesen Songs kräftig mitsang.

„One Moment in Time“, ein Popsong von Whitney Houston aus dem Jahr 1988, erfüllte so manchen Wünsch nach Romantik und Sentimentalität. Die Ballade gilt als eine Hymne an den Glauben an sich selbst.