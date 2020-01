Innenstadtgestaltung in Kevelaer : Planungswettbewerb für Peter-Plümpe-Platz

Kevelaer Die Politik stellte die Weichen für das weitere Verfahren. Am Donnerstag tagt der Gestaltungsbeirat.

Die Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes ist eines der größten Projekte in der Innenstadt. Wie berichtet, läuft daher bereits eine Verkehrsuntersuchung, um zu klären welche Auswirkungen eine Umgestaltung hätte. In den kommenden zwei Jahren soll die Entwurfsplanung für das Areal erfolgen. Ziel ist, Ende September 2021 den Förderantrag zu stellen.

Bereits vor einiger Zeit hatte die Politik die Weichen dafür gestellt, wie das Planungsverfahren ablaufen soll. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, einen sogenannten Planungswettbewerb mit Realisierungsabsicht durchzuführen. Dieses Verfahren läuft in zwei Phasen ab, wie Stefan Foraita von der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) erläuterte. Die DSK begleitet das Verfahren zur Stadterneuerung in Kevelaer. Zunächst finde der Planungswettbewerb statt. Wenn das Wettbewerbsergebnis feststehe, beginne das eigentliche Auswahlverfahren. Man könne den Wettbewerbssieger direkt beauftragen, man könne aber auch alle Preisträger zu einem Auswahlverfahren einladen und zu einem Angebot auffordern, so Foraita. Hier komme dann die Bewertungsmatrix ins Spiel, die von der Verwaltung oder auch in Abstimmung mit dem Wettbewerbsmanager erstellt werde. Hier spielen verschiedene Kriterien hinein, wie beispielsweise die Qualität des Wettbewerbsergebnisses, der Preis oder auch die Referenzen.