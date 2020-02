Mega-Festival in Weeze : Parookaville-Macher haben Corona-Virus im Blick

Weeze Das Coronavirus stellt auch Großveranstaltungen auf den Prüfstand. Die Veranstalter sind guter Hoffnung, dass das Festival im Juli wie geplant stattfinden kann.

Natürlich habe man die aktuelle Situation im Blick und verfolge die Entwicklung genau, hieß es am Freitag. „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Bürger stehen bei unseren Festival-Planungen immer an erster Stelle“, sagt Bernd Dicks vom Festivalteam. „Aktuell gehen wir fest davon aus, dass Parookaville wie vorgesehen vom 17. bis 19. Juli stattfinden wird und arbeiten mit unserem gesamten Team an den Vorbereitungen.“ Für eine Aussage über mögliche Auswirkungen des Coronavirus sei es noch deutlich zu früh. „Wir beobachten die Entwicklungen genau und stehen mit den Behörden ohnehin in ständigem Austausch. Zunächst mal wünschen wir den Betroffenen alles Gute und eine schnelle Genesung.“