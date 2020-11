An 40 Standorten in Kevelaer : Gastronomen werben per Plakat für Einhaltung von Corona-Regeln

Gastronomen werben per Plakat für Einhaltung von Corona-Regeln

An 40 Standorten in Kevelaer

Kevelaer Hotels und Gaststätten sind dieses Jahr ohnehin gebeutelt, jetzt trifft sie auch der zweite Lockdown. Die Gastronomen appellieren an die Bürger sich an die regeln zu halten, damit die Infektionen sinken.

Und auch jetzt im „Lockdown Light“ ist man aktiv geworden. An 40 Standorten in ganz Kevelaer sind frische Plakate aufgehängt worden. „Wir wollen damit deutlich machen, dass es wichtig ist, sich an die Corona-Beschränkungen zu halten, um die Infektionen zu drücken und weitere Lockdowns zu verhindern“, erläutert Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns die neue Plakataktion.