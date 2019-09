Stadtentwicklung in Kevelaer : Investor will an der Basilikastraße bauen

Investor will an der Basilikastraße bauen

Der Investor und Architekt Patrick Lehn will die freie Grundstücksfläche auf der Basilikastraße zwischen dem Theodor-Bergmann-Platz und der bestehenden Bebauung an der Basilikastraße 15 bebauen.

Eigentümer der dort angrenzenden Grünfläche ist derzeit die Stadt. Diese Fläche will Architekt Lehn im Rahmen seines Bauvorhabens mitgestalten. Auf der vergangenen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses stellte er erste Konzepte seines Vorhabens vor. Drei Geschosse soll das Gebäude bekommen und sich damit in das dortige Stadtbild integrieren. Unten, im Erdgeschoss, will er ein Ladenlokal installieren. Damit stieß der Investor mehrheitlich auf Ablehnung bei den Ausschussmitgliedern. In Kevelaers Innenstadt würden gegenwärtig zahlreiche Ladenlokale leer stehen. Also warum ein neues Ladenlokal schaffen? Bürgermeister Pichler bekundete Vertrauen in die Einschätzung des Investors: