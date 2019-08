Weeze : Ryanair-Piloten wollen streiken, noch keine Info zu Weeze

Ob beim Pilotenstreik auch Maschinen in Weeze am Boden bleiben, stand am 8. August noch nicht fest. Foto: Bianca Mokwa

Weeze Die britischen Piloten der Billigfluggesellschaft Ryanair haben für die kommenden Wochen mehrtägige Streiks angekündigt. Die Piloten fordern demnach bessere Arbeitsbedingungen und eine gerechtere Bezahlung.

Die Arbeitsniederlegungen seien für den 22. und 23. August sowie vom 2. bis 4. September geplant, teilte die Pilotenvereinigung Balpa am Mittwoch mit. Ob auch der Flughafen in Weeze betroffen sei, dazu gebe es noch keine konkreten Informationen, sagt Flughafensprecher Holger Terhorst. Wenn es so sein sollte, dann würde Ryanair, wie bereits in der Vergangenheit in solchen Fällen, rechtzeitig Kontakt zu den Kunden aufnehmen. Die Fluggäste werden dann direkt informiert. Ryanair kritisierte den Streikaufruf, der zu „unnötigen Störungen" im Urlaubsverkehr führen werde. Nach Angaben des Unternehmens gehören weniger als die Hälfte der britischen Ryanair-Piloten der Vereinigung Balpa an. Die Billigfluglinie erzielt rund ein Viertel ihrer Umsätze in Großbritannien. Ryanair steht wegen der starken Konkurrenz, höherer Ausgaben für Treibstoff und Personal sowie aufgrund der Unsicherheiten rund um den Brexit unter Druck. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs von April bis Ende Juni war der Gewinn des Unternehmens im Vorjahresvergleich um 21 Prozent auf 243 Millionen Euro eingebrochen.