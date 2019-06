KEVELAER/DINSLAKEN : Zu wenig Thermik – Pilot muss Segelflugzeug auf Feld landen

KEVELAER/DINSLAKEN Hinterher gab es ein dickes Lob von der Polizei: „Das hat er wirklich klasse gemacht“, so ein Sprecher der Polizei über das Manöver eines jungen Piloten aus Kevelaer. Der 18-Jährige war in Krefeld mit einem Segelflugzeug gestartet und nach Dinslaken geflogen.

Hier musste er sich dann am Samstagabend gegen 19 Uhr einen Platz zum Landen suchen, weil die nötige Thermik fehlte, um mit dem Flieger noch zurück nach Krefeld zu kommen.

Der junge Mann meldete sich nach dem Manöver selbst bei der Polizei: „Er wollte Bescheid geben, dass alles okay ist und er keine Hilfe braucht“, so der Sprecher. Eben dafür habe er sich ebenso ein Lob verdient wie für die Landung außerhalb von bebautem Gebiet. Der junge Pilot hatte sich ein Feld im Außenbereich der Schlossstraße ausgesucht, wo er niemanden gefährdet. Mit dem Anruf bei der Polizei wollte er auch dafür sorgen, dass sich die Nachbarn keine Sorgen machen, die das Manöver vielleicht beobachtet haben. Verletzt wurde niemand, auch am Flugzeug entstand kein Schaden.