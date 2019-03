Kirche in Kevelaer: Wallfahrtsstadt ins rechte Bild gesetzt

Kirche in Kevelaer

Künstlerin Tatjana van Went erstellte während der Tagung live ein Kunstwerk auf der Bühne. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Die Pilgerleitertagung ist traditionell der Start in die Saison. Auch diesmal kamen rund 300 Repräsentanten aus ganz Deutschland und den Benelux-Ländern nach Kevelaer. Wallfahrtsrektor Gregor Kauling sprach auch über Missbrauch.

Schon bevor die Gäste überhaupt da waren, legte Tatjana van Went auf der Bühne los. Die Kevelaerer Künstlerin verwandelte eine weiße Leinwand während der Veranstaltung live in eine farbenfrohe Landschaft. Dieses Bild wurde am Ende nicht nur für eine Spende verkauft, sondern sollte auch repräsentativ für die Pilgerleitertagung und Wallfahrten im Allgemeinen sein.