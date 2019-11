Kommunalpolitik in Kevelaer : Kein Gegner für Pichler in Sicht

Bürgermeister Dominik Pichler schaut auf die nächste Kommunalwahl. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Knapp ein Jahr vor der Wahl scheint es in Kevelaer auf einen Alleingang des Amtsinhabers hinauszulaufen. Die große Frage ist, ob nicht doch jemand in der CDU intern noch Ambitionen anmeldet. Andere Kandidaten sind nicht in Sicht.

Vor vier Jahren schien die Wahl bereits vorher entschieden zu sein. Amtsinhaber Axel Stibi trat an, die anderen Parteien wollten eigentlich gemeinsam eine Frau ins Rennen schicken. Die sprang schließlich ab. Der Weg für Stibi schien frei. Schließlich warf noch Dominik Pichler seinen Hut in den Ring. „Ich habe gesagt, ich würde antreten, wenn es kein anderer macht“, hatte er damals seine Kandidatur begründet.

Zu dem Wort stand er, obwohl ihm niemand eine Chance einräumte. Und vermutlich hat das die Wahl entschieden. Denn viele CDU-Wähler gingen an den Tag gar nicht zur Urne, weil sie dachten, dass Stibi auch so locker seinen Platz im Rathaus verteidigen würde.

Info 2015: 80 Stimmen Vorsprung vor Stibi Die Wahl 2015 wurde nur der Bürgermeister und nicht der Rat in Kevelaer gewählt. Wohl auch das kam Dominik Pichler entgegen. Das Ergebnis Pichler setzte sich denkbar knapp gegen Amtsinhaber Axel Stibi durch. Am Ende hatte Pichler gerade einmal 80 Stimmen mehr.

Alle sollten sich täuschen. Am Ende war Pichler plötzlich Bürgermeister. Und kurioserweise hat sich die Ausgangssituation nicht geändert. Auch jetzt scheint die Wahl im kommenden Jahr bereits entschieden zu sein. Denn momentan sieht es danach aus, dass Pichler der einzige Kandidat in Kevelaer sein wird.

Er hat auch auf Anfrage gerade noch einmal erklärt, dass er auf jeden Fall antreten wird. Er werde nicht darauf warten, dass die SPD ihn aufstellt, sondern aus dem Amt heraus kandidieren. Nicht weil er kein Sozialdemokrat mehr sei, sondern aus der Überzeugung heraus, dass er kein SPD-Bürgermeister sein wolle, sondern ein Verwaltungschef, der alle Bürger der Marienstadt vertritt. „Schon bei der Wahl 2015 habe ich auf das SPD-Logo auf den Wahlplakaten verzichtet, es gibt also eigentlich gar keine neue Situation für mich“, sagt Pichler.

Ein möglicher Gegenkandidat ist noch nicht in Sicht. Und für den würde es langsam Zeit, sich in Position zu bringen. Paul Schaffers, Fraktions-Vorsitzender der CDU, erklärte jetzt noch einmal, dass verabredet sei, bis zum Ende des Jahres im Vorstand zu beraten. „Anfang des Jahres werden wir den Mitgliedern dann einen Vorschlag präsentieren“, sagt Schaffers. Das könne ein eigener Kandidat sein oder der Vorschlag, Dominik Pichler zu unterstützen.

Dass Schaffers Pichler schätzt, ist kein Geheimnis. Zwar sind die beiden in Sitzungen durchaus anderer Meinung, aber Pichler hat auch schon gegen „seine“ SPD gestimmt. „Ich halte ihn für einen guten Bürgermeister, meine persönliche Meinung ist, dass wir ihn unterstützen sollten. Aber das ist nicht meine Entscheidung.“ Die Frage wird vermutlich sein, ob CDU-Leute mit Ambitionen parteiintern ihren Hut in den Ring werfen. Das könnte Michael Kamps sein, der gerade stellvertretender Fraktionschef geworden ist, aber nicht unumstritten ist. Bekanntlich stimmten sogar CDU-Ratskollegen bei der Wahl zum stellvertretenden Bürgermeister gegen ihn. Diesen Posten hat jetzt Mario Maaßen inne. Auch er wäre ein denkbarer CDU-Kandidat.

Einen guten Eindruck von Pichler hat auch KBV-Vorsitzender Helmut Komorowski. „Ich persönlich halte ihn für einen guten Bürgermeister und komme gut mit ihm zurecht.“ Über einen eigenen Kandidaten sei bei der KBV noch nicht gesprochen worden. Eigentlich sei das nicht geplant. Komorowski kann sich auch nicht vorstellen, dass aus den anderen Parteien der Vorschlag für einen gemeinsamen Gegenkandidaten kommen wird. „Dafür wird die Zeit langsam knapp.“

Für die SPD versteht sich von selbst, dass sie Pichler unterstützen wird. Das machte Fraktions-Chef Horst Blumenkemper noch einmal deutlich. „Er hat hervorragende Arbeit geleistet. Es versteht sich von selbst, dass wir ihn unterstützen.“ Klarer geht es kaum.

Die FDP verweist darauf, dass die Kandidatenfrage in der Mitgliederversammlung geklärt werde. Noch gebe es da keine Aussage. Dass die Liberalen aber alleine mit einem Bewerber in den Wahlkampf ziehen, ist kaum vorstellbar.